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Bursa'da trafik kazası: 2 ölü 6 yaralı

Hafif ticari aracın beton sulama kanalına çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

07.10.2017 - 23:27
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Mahmut Arslan (52) idaresindeki 16 RBL 07 plakalı hafif ticari araç, Orhangazi-İznik karayolu Üreğil Mahallesi Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton sulama kanalına çarparak takla attı.

Bursa'da trafik kazası: 2 ölü 6 yaralı

Kazada sürücü Arslan, annesi Meryem Arslan (70) ve eşi Meryem Arslan (47) ile Yasin Kobal (2), Merve Kobal (24), İlknur Cüre (25), Ömer Cüre (9) ve Zümranur Cüre (2) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerince, Orhangazi ve Gemlik'teki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan sürücünün annesi Meryem Arslan ile eşi Meryem Arslan hayatını kaybetti.

Bursa'da trafik kazası: 2 ölü 6 yaralı VİDEO

Bursa'da trafik kazası: 2 ölü 6 yaralı

ANNESİNİN ELİNİ BIRAKMADI

Öte yandan kazada yaralanan İlknur Cüre'ye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Diğer ambulansın gelmesini yerde yaralı halde bekleyen Cüre'nin 9 yaşındaki oğlu Ömer Cüre annesinin elini tutarak uzun süre gözyaşı döktü. Daha sonra olay yerine gelen ambulansa konulan anne ile oğlu hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da trafik kazası: 2 ölü 6 yaralı

Bursa'da trafik kazası: 2 ölü 6 yaralı

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