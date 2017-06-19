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Bursa'da trafik kazası: 8 yaralı

Merkez Yıldırım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

19.06.2017 - 06:44
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Ayten Y. (45) idaresindeki 46 ZA 350 plakalı otomobil, Bursa-Ankara karayolunun Otosansit kavşağında Yusuf B'nin (32) kullandığı 16 LJ 399 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle araçlar yol kenarına savruldu.

16 LJ 399 plakalı otomobilde sıkışan sürücünün eşi Dilber B, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Bursa'da trafik kazası: 8 yaralı

Kazada yaralanan sürücü Yusuf B, eşi Dilber B, yengesi Vildan B. (34), İlker Salih B. (5), Yunus Emre B. (2), Nursena B. (4) ile diğer aracın sürücüsü Ayten Y. ve kızı Ayşe Y, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

aza nedeniyle aksayan ulaşım, hurda haline gelen araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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