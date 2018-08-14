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Bursa’da tüp deposunda patlama

Bir tüp dükkanında yaşanan patlama sonrası çıkan yangın, 2 saatlik uğraş sonucu kontrol altına alındı.

İHA | 14.08.2018 - 06:58..
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Merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesinde O.E.ye ait tüp dükkanında bilinmeyen sebepten dolayı patlama meydana geldi. Patlama sesini duyan vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

ALVLER YANDAKİ DÜKKANLARA SIÇRADI

Tüplerin patlaması nedeniyle yangına müdahale edemeyen ekipler elektriğin kesilmesini istedi. Kontrol altına alınamayan alevler, deponun yan tarafında bulunan lastik deposu ve kereste atölyesine sıçradı.

11 itfaiye aracı, 35 itfaiye erinin müdahale ettiği yangın 2 saat içerisinde kontrol altına alındı. Alevlerin elektrik trafosuna sıçramasıyla bölgedeki elektrik akımı da kesildi.

Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa’da tüp deposunda patlama

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