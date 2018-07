Bursa ve çevresi dahil Türkiye'deki Yörük-Türkmen dernek ve federasyon temsilcilerinin de katıldığı etkinlik kapsamında, kökbörü (oğlak kapma), pars ve kuşak güreşleri, at yarışı, mangala, at üzerinde ok atma, atlı güreş, yağlı güreş, yaya okçuluğu, cirit, rahvan, matrak cenk sporu gibi spor, savaş ve strateji oyunları oynanmaya başlandı.

Bursa'da Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği VİDEO



ŞENLİKLER ULUSLARARASI NİTELİK TAŞIYOR