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Bursa'da Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği

Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği, Bursa'da sürüyor. Savaş ve strateji oyunları oynanmaya başlandı.

AA | 22.07.2018 - 00:16..
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  2. Kültür Sanat

Bursa ve çevresi dahil Türkiye'deki Yörük-Türkmen dernek ve federasyon temsilcilerinin de katıldığı etkinlik kapsamında, kökbörü (oğlak kapma), pars ve kuşak güreşleri, at yarışı, mangala, at üzerinde ok atma, atlı güreş, yağlı güreş, yaya okçuluğu, cirit, rahvan, matrak cenk sporu gibi spor, savaş ve strateji oyunları oynanmaya başlandı.

Bursa'da Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği

Bursa'da Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği VİDEO

ŞENLİKLER ULUSLARARASI NİTELİK TAŞIYOR

Uludağ'ın eteğindeki Kocayayla'da, "Kazak, Kırgız, Uygur, Özbek, Türkmen, Tatar, Nogay" gibi akraba topluluklarının kültürel objeleri, lezzetleri ve giysileri ziyaretçilere kurulan stantlarda tanıtıldı. Etkinliğe, yurt içi ve yurt dışından sporcular ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılıyor.

Uluslararası nitelik taşıyan şenlikler, yarın devam edecek.

Bursa'da Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği

Bursa'da Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği

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