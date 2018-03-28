taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.197
USD
3,9845
EURO
4,9425
ALTIN
172,24
PETR
68,9200

Bursa'da uyuşturucu operasyonları

9 farklı adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 9 kişi gözaltına alınırken çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

DHA | 28.03.2018 - 00:07..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik merkez Yıldırım İlçesi Meydancık mahallesi ile merkez Osmangazi İlçesi Emek mahallesinde 9 farklı adrese operasyon düzenledi.

Bursa'da uyuşturucu operasyonları

100 POLİS VE NARKOTİK KÖPEĞİYLE BASKIN

Operasyona yaklaşık 100 polis ile Narkotik köpeği 'Rona' da katıldı. Koçbaşı ile kapıların kırıldığı operasyonda evlerde arama yapan polis ekipleri 9 kişiyi göz altına alırken, 350 gram bonzai, satışa hazır bir miktar metamfetamin ve esrar maddesi ve bir adet ruhsatsız silah ve bu silaha ait çok sayıda fişek ele geçirdi.

Bursa'da uyuşturucu operasyonları

Yapılan operasyonda yakalanan 9 kişiden 3'ü hakkında kullanmak için uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak suçundan adli işlem yapılırken, 6 şüpheli ise uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

Bursa'da uyuşturucu operasyonları

Bursa'da uyuşturucu operasyonları

Bursa'da uyuşturucu operasyonları

Bursa'da uyuşturucu operasyonları

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
93 yaşında kendini asarak intihar etti
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde Hüseyin Demirbaş, bilinmeyen bir nedenle kendini asarak yaşamına son verdi.
İstanbul’da Nevruz provokasyonunda tutuklamalar
Nevruz kutlamaları sırasında terör örgütü PKK/KCK’nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 73 zanlıdan 28'i tutuklandı.
İranlı, Samsun'da uyuşturucuyla yakalandı
Samsun'da İran uyruklu Pezhman Pour Charlang, 48 paket Afyon sakızı ve 103 adet altın görünümlü Suriye lirasıyla yakalandı.
Hamile kardeşini jiletle yaralayıp, para çaldı
Antalya'da hamile olan üvey kardeşinin işlettiği markete gelen Celal D. kasadaki parayı istediğin "hayır" cevabı alınca hamile kardeşini bıçakladı, paralı alıp kaçtı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
93 yaşında kendini asarak intihar etti

93 yaşında kendini asarak intihar etti

0
Rus uçakları İdlib'i vurdu:: 1 ölü, 15 yaralı

Rus uçakları İdlib'i vurdu:: 1 ölü, 15 yaralı

0
Ankara’da asma kat işçilerin üzerine çöktü: 2 yaralı

Ankara’da asma kat işçilerin üzerine çöktü: 2 yaralı

0
Bursa'da uyuşturucu operasyonları

Bursa'da uyuşturucu operasyonları

0
Masa tenisinde Danimarka'yı yenen Türkiye grup lideri

Masa tenisinde Danimarka'yı yenen Türkiye grup lideri

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM