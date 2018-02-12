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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Bursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 kişiden 5'i adliyeye sevk edildi.

DHA | 12.02.2018 - 15:48..
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini önlemek amacıyla yaptıkları çalışmalarda merkez Yıldırım ilçesinde kullanmak amacıyla uyuşturucu satın alan 6 kişiyi yakaladı. Şüphelilerin üst aramasında bir miktar bonzai ele geçirildi.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

5 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelilere uyuşturucu sattığı belirlenen E.T., A.C., O.Y., A.A. ve F.Ç.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 5 şüphelinin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramada bir miktar bonzai ile ectasy ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 6'sına uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılırken, bu şüphelilere uyuşturucu sattığı belirlenen 5 şüpheli ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' iddiasıyla adliyeye sevk edildi.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

 

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

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