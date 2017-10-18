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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Mudanya ilçesinde Özel Harekat ve zırhlı araçların da destek verdiği 4 ayrı adrese yapılan uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

18.10.2017 - 06:29
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat ve zırhlı araç desteğiyle Mudanya İlçesi'nde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Karadere Mahallesi'nde narkotik köpeğin de katıldığı operasyonda 4 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Zırhlı araçlarla çevre güvenliği sağlanırken, açılmayan kapılan koçbaşı ve levyeler ilekırıldı. Evlerde narkotik köpeği ile yapılan aramalarda 50 gram bonzai, 150 gram esrar, 30 adet extacy hap, hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Bu arada operasyonun yapıldığı mahallede yapılan kimlik sorgulamalarında haklarında farklı suçlardan yakalama kararı bulunan 2 kişi de gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

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