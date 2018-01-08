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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: Adliyeye takım elbiseyle gittiler

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde narkotik polisi tarafından yapılan uyuşturucu operasyonuyla 8 kişi gözaltına alındı.

İHA | 08.01.2018 - 14:50..
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Bursa’nın Osmangazi ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen M.K. ve M.T. isimli şahısları yakalayan narkotik ekipleri, araçta yapılan aramada ise paketlenmiş halde bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Aynı ilçede yapılan bir diğer operasyonda ise kullanmak için uyuşturucu madde satın almak ve bulundurmak suçlarından 5 kişi yakalandı. Şahısların üzerlerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: Adliyeye takım elbiseyle gittiler

ADLİYEYE TAKIM ELBİSEYLE GİTTİLER

Soruşturmayı derinleştiren ekipler bu 5 kişiye uyuşturucu maddeyi sattığı belirlenen B.S. isimli kişiyi yakaladı. B.S.’nin üzerinde ve otomobilinde yapılan aramada satışa hazır bir miktar sentetik kannabinoid maddesi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Yakalanan 8 kişiden 5’i hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçlarından adli işlem yapılırken, M.K.,M.T. ve B.S. ise uyuşturucu ticareti yapmak suçlarından adliyeye sevk edildi. Şahıslardan bazılarının şık takım elbiseyle adliyeye gitmesi dikkat çekti. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: Adliyeye takım elbiseyle gittiler

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: Adliyeye takım elbiseyle gittiler

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