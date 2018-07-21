Bursa'da uyuşturucu pazarlığı yapan gruba polis baskını

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelen uyuşturucu ihbarı üzerine polis harekete geçti. Jandarmanın da desteklediği operasyonda polis ekipleri İstanbu-Bursa otobanı üzerinde bir gruba uyuşturucu pazarlığı yaparken baskın düzenledi.

POLİSLERİ FARK EDİNCE KAÇTI

Polisleri fark eden şüphelilerden İ.K., elindeki uyuşturcu maddesi ile arabaya binip kaçmaya başladı. Şüpheliyi yakalamak için peşine düşen ekipler, 500 metre takipten sonra aracı, lastiklerine ateş ederek durdurdu. Araçtan inip kaçmaya başlayan şüpheli kısa kovalamaca sonunda yakalandı.

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ARAÇTA SENTETİK UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Araçta yapılan aramada, poşetler içinde 'skunk' adı verilen bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Otomobilde bir de silah şarjörü bulundu. Olayla ilgili 4 kişinin gözaltın alındığı belirtildi.