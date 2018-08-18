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Bursa'da uyuşturucu tacirleri yakalandı

Bursa'da uyuşturucu satıp ve kullanan kişilerin belirlenen adreslerine operasyon düzenlendi. 9 kişi gözaltına alındı.

İHA | 18.08.2018 - 15:47..
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına operasyon yaptı. Şahısların üstünden bir miktar sentetik kannobinoid ile metamfetamin çıktı. Uyuşturucu sattıkları tespit edilen Y.Y., M.K. ve Y.K.’nin evlerine eş zamanlı baskın gerçekleşti.

Bursa'da uyuşturucu tacirleri yakalandı

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

3 kişinin üzerinde, arabasında ve evlerinde yapılan aramalarda 65 gram sentetik kannobinoid, 13 gram metamfetamin, bir miktar esrar ve çalıntı motosiklet ele geçirildi. 6 kişiye idari para cezası kesilirken, Y.Y., M.K. ve Y.K. ise, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi.

Bursa'da uyuşturucu tacirleri yakalandı


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