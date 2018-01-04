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Bursa'da uyuşturucu tacirlerine baskın: 4 gözaltı

Bursa'da narkotik polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalananların üzerinde ectasy, esrar ve 11 bin lira ele geçirildi.

İHA | 04.01.2018 - 15:27..
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Bursa’da narkotik polisinin yaptığı iki ayrı operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nilüfer ilçesinde yaptığı ilk operasyonda M.B., S.K. ve C.E.’yi yakaladı.

POLİSTEN BASKIN

Yakalanan şüphelilerin üzerinde bir miktar metamfetamin, ectasy, esrar ile 1 adet tabanca, çok sayıda fişek ve 11 bin lira para ele geçirildi.

Bursa'da uyuşturucu tacirlerine baskın: 4 gözaltı

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Osmangazi ilçesinde yapılan ikinci operasyonda ise uyuşturucu sattığı tespit edilen M.K. gözaltına alındı.

Yakalanan şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramalar sonucuna bir miktar metamfetamin, bonzai ile 1 adet tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. 4 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa'da uyuşturucu tacirlerine baskın: 4 gözaltı

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