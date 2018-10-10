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Bursa'da uyuşturucu tacirlerine şafak baskını: 7 gözaltı

Bursa'da düzenlenen operasyonda 250 gram bonzai, 15 gram metamfetamin ele geçirildi. 7 kişi ise gözaltına alındı.

DHA | 10.10.2018 - 14:45..
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Polis Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle, şafak operasyonu yaptı. Belirlenen 9 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

ARAMA YAPILDI

Baskın anında, şüphelilerin kaçma şüphesine karşı drone ile havada güvenlik önlemi alındı. 'Koçbaşı' ile kapıları kırarak içeriye giren polisler, narkotik köpeği eşliğinde arama yaptı.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Adreslerdeki tüm odalar ve gizli bölmeler arandı. Aramalarda 250 gram bonzai ile 15 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda 7 kişiyi gözaltına alındı. Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, soruşturma sürdürülüyor.

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