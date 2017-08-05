taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.545
USD
3,5287
EURO
4,1546
ALTIN
143,01
PETR
52,3400

Bursa'da uyuşturucu tarlasının sahibi tutuklandı

Gemlik'te operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, kenevirleri tek tek söktü.

05.08.2017 - 10:02
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Gemlik ilçesi Fevziye Mahallesi’nde C.G.’ye ait bir hayvan çiftliğinde uyuşturucu yapımında kullanılan hintkeneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

270 KÖK KENEVİR

Yapılan baskında çiftliğin bulunduğu mısır tarlasında yapılan aramalarda 270 kök hint keneviri ele geçirildi.

Ekipler kenevirleri imha etmek için topraktan söktüler.

Çiftlikte yapılan aramalarda ayrıca ruhsatsız pompalı tüfek ile havalı tüfek ele geçirildi.

Bursa'da uyuşturucu tarlasının sahibi tutuklandı

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan C.G. “izinsiz hint keneviri dikmek” suçundan sevk edildiği Cumhuriyet Savcılığı tarafından tutuklandı.

Bursa'da uyuşturucu tarlasının sahibi tutuklandı

Bursa'da uyuşturucu tarlasının sahibi tutuklandı

Bursa'da uyuşturucu tarlasının sahibi tutuklandı

Bursa'da uyuşturucu tarlasının sahibi tutuklandı

İlginizi Çekebilir
İzmir'de 20 yaşındaki genç evde ölü bulundu
Kentte kötü koku yayılan bir apartman dairesini kontrol eden polis ekipleri, 20 yaşındaki İrfan Okuroğlu'nun cesedini buldu.
Engellinin evini basıp kredi çektiği 5 bin lirayı aldılar
Ankara'da borçlarını kapatmak için 5 bin lira kredi çeken engelli Z.K.'yı takip eden 3 kişi, kendilerine polis süsü vererek ev bastı.
Dişi köpeklerine yaklaştı diye köpeği silahla öldürdüler
Konya'da bir sanayi sitesinde bulunan köpek, iki kardeş tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.
Tekirdağ'da FETÖ operasyonu: 30 gözaltı
FETÖ soruşturması kapsamında 'ByLock' kullandıkları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı çıkarılan 42 kişiden 30'u, gözaltına alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Partililere kongre mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Partililere kongre mesajı

66
YAŞ'ta ABD'nin istediği olmadı

YAŞ'ta ABD'nin istediği olmadı

43
Alman bakan Gabriel'den AB'ye Türkiye mektubu

Alman bakan Gabriel'den AB'ye Türkiye mektubu

97
Başbakan Yıldırım Vietnam ziyaretiyle bir ilke imza atacak

Başbakan Yıldırım Vietnam ziyaretiyle bir ilke imza atacak

37
Amerikalı sözcü McGurk PYD sorusunu geçiştirdi

Amerikalı sözcü McGurk PYD sorusunu geçiştirdi

52
Dişi köpeklerine yaklaştı diye köpeği silahla öldürdüler

Dişi köpeklerine yaklaştı diye köpeği silahla öldürdüler

92
Paris'te Neymar formaları tükendi

Paris'te Neymar formaları tükendi

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM