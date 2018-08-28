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Bursa'da uyuşturucu ticareti yapan 2 Suriyeli tutuklandı

Bursa emniyetinin uyuşturucu tüccarlarıyla mücadelesinde 2 kişi daha yakalandı. Yakalanan 2 Suriyeli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA | 28.08.2018 - 00:17..
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Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, uyuşturucu ticareti  yapıldığı tespit edilen eve polis ekipleri tarafından operasyon düzenledi.

Bursa'da uyuşturucu ticareti yapan 2 Suriyeli tutuklandı


2 SURİYELİ TUTUKLANDI

Uyuşturucu satışı yapan Suriye uyruklu Hüseyin H. (31) ile İbrahim V.N. (22) gözaltına alındı. Evde yapılan detaylı aramalarda 834 adet uyuşturucu hap, 25 gram metamfetamin ve 4 bin 725 TL para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Suriye uyruklu 2 kişinin, iç savaştan kaçarak önce Gaziantep'e daha sonra Bursa'ya yerleştikleri öğrenildi.

Bursa'da uyuşturucu ticareti yapan 2 Suriyeli tutuklandı

Bursa'da uyuşturucu ticareti yapan 2 Suriyeli tutuklandı

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Bursa'da uyuşturucu ticareti yapan 2 Suriyeli tutuklandı

Bursa'da uyuşturucu ticareti yapan 2 Suriyeli tutuklandı

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