Bursa'da uyuşturucu ticareti yapan 2 Suriyeli tutuklandı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen eve polis ekipleri tarafından operasyon düzenledi.





2 SURİYELİ TUTUKLANDI

Uyuşturucu satışı yapan Suriye uyruklu Hüseyin H. (31) ile İbrahim V.N. (22) gözaltına alındı. Evde yapılan detaylı aramalarda 834 adet uyuşturucu hap, 25 gram metamfetamin ve 4 bin 725 TL para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Suriye uyruklu 2 kişinin, iç savaştan kaçarak önce Gaziantep'e daha sonra Bursa'ya yerleştikleri öğrenildi.