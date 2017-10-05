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Bursa'da uyuşturucu ve silah baskını

Emniyet güçleri Bursa'da şüphelilerin olduğu eve operasyon düzenledi.

05.10.2017 - 05:29
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Bursa'da polisin 3 farklı adrese eş zamanlı gerçekleştirdiği baskınlarda çok sayıda silah, yüklü miktarda uyuşturucu ve nakit para ele geçirildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Yıldırım suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Yıldırım ilçesi Demetevler ve Anadolu Mahallesi, Osmangazi ilçesi Kuruçeşme Mahallesi'nde, birbiri ile bağlantılı olan 3 şüphelinin silah ve uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti.

Bursa'da uyuşturucu ve silah baskını

BASKINDA UYUŞTURUCU VE SİLAH BULUNDU

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, gece saatlerinde 3 farklı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Evlerde yapılan aramalarda 11 adet pompalı tüfek, 6 adet tabanca, 65 gram esrar, 110 gram metamfetamin, 20 adet extacy hap, 4 bin lira nakit para ve hassas terazi ele geçirilirken, E.Ö., A.K. ve S.S. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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