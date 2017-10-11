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Bursa'da 'V for Vendetta' maskeli soygun

Bursa'da, kırtasiyeden aldıkları V for Vendetta maskeleri yüzlerine takıp, silahlı soygun yapmak isteyen 19 yaşındaki zanlılar yakalandı.

11.10.2017 - 12:07
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Olay Bursa'da, Yıldırım İlçesi'nde bulunan Otosansit Sanayi Sitesi'nde 5 gün önce meydana geldi. Bir gece önce sinemada 'V for Vendetta' filmini izleyen H.G. ve A.K., kırtasiyede satılan filmin başrol oyuncusunun da taktığı maskeden aldı.

Bursa'da 'V for Vendetta' maskeli soygun

KURU SIKI TABANCA VE MASKEYLE GİRDİLER

Daha sonra 52 yaşındaki D.İ.’ye ait oto cam alanında faaliyet gösteren iş yerine yüzlerinde maske ve ellerinde kuru sıkı tabancayla gelen şüpheliler, çekmecedeki paraları istedi.

Direnen iş yeri sahibinin başına silah kabzasıyla vurup, D.İ.’yi yaralayan şüpheliler, herhangi bir şey alamadan olay yerinden uzaklaştı.

Bursa'da 'V for Vendetta' maskeli soygun

GÜVENLİK KAMERALARINA YAKALANDILAR

Olaydan sonra araştırma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, çevrede bulunan 55 ayrı güvenlik kamerasını inceleyerek, şüphelilerin gittiği mahalleyi tespit etti.

İş yerinde çırak olarak çalışan 17 yaşındaki K.Ç.’nin de şüphelilerle aynı mahallede oturduğu belirlendi. K.Ç.’nin, ifadesinde H.G. ve A.K.’nin arkadaşı olduğunu ve soygundan elde edilecek parayı aralarında paylaşacaklarını söylemesi üzerine şüpheliler, evlerine yapılan eş zamanlı baskınla yakalanıp, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklandı.


Bursa'da 'V for Vendetta' maskeli soygun

Bursa'da 'V for Vendetta' maskeli soygun

Bursa'da 'V for Vendetta' maskeli soygun

Bursa'da 'V for Vendetta' maskeli soygun

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