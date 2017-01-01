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Bursa'da yangın: 3 yaralı

Bursa’da 5 katlı bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında 3 genç zehirlenerek hastanelik oldu.

İHA | 01.01.2017 - 15:22
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bodrum katta kalan yaşları 18 ile 20 arasında değişin 3 üniversite öğrencisi gece yatarken elektrik sobasını açık unuttu.

1 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Sobadan çıktığı tahmin edilen yangın bir anda büyüdü. Yangına uykuda yakalanan Emre S., Ecenur E. ve Enes B. dumandan zehirlendi. Komşuların ihbarıyla olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, gençleri yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışması sonucu yangın söndürülürken, gençlerden Ecenur E.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, yangınla alakalı tahkikat başlattı.

Bursa'da yangın: 3 yaralı

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