Osmangazi ilçesinde bir fabrikada çıkan yangını gören çalışanların haber verdiği 110 İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Fabrikada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

YANGIN, İPLİK-KUMAŞ FABRİKASINDA ÇIKTI

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) Ali Osman Sönmez Caddesi’nde iplik-kumaş üreten bir fabrikanın makinelerin bulunduğu kısımda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangında, yaklaşık 500 bin lira değerindeki bir üretim makinesinin kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Bursa'da yangın: 500 bin liralık makine zarar gördü VİDEO