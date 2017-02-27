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Bursa'da yaralı kurda köylüler sahip çıktı

Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Fındık Mahallesi'ne hastalandığı için köye inen siyah kurdu köylüler kurtardı.

27.02.2017 - 11:46
  1. Haberler
  2. Yaşam

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Orhangazi'ye bağlı Fındıklı Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Özen, yaklaşık iki hafta önce köy yakınlarında yalnız dolaşan siyah renkli bir kurt gördü.

EVİNİN BAHÇESİNDE BESLEDİ

Siyah kurdun hasta olduğunu fark eden Özen, evinin bahçesine götürerek besledi. İki hafta sonra hayvanın hastalığı arttı. Boynunun altında şişlik oluşan siyah kurdun gözlerinden de iltihap akınca, Fındıklı Muhtarı Nurettin Tüfekçi’ye haber verildi.

HASTA KURT İÇİN YETKİLİLERDEN YARDIM İSTENDİ

Muhtar Tüfekçi, Orhangazi Avcılık ve Atıcılık Spor İhtisas Kulübü Başkanı Ramadan Başaran’dan yardım istedi. Köye gelen Başaran, hasta kurdun durumunun normal olmadığını görünce Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bursa 2'nci Bölge Müdürlüğü’ne haber verdi. Bursa Şube Müdürlüğü ekipleri Fındıklı’ya geldiklerinde hasta kurt için Veteriner yardımı istedi.

Bursa'da yaralı kurda köylüler sahip çıktı

TÜRÜNE AZ RASTLANAN BİR KURT OLDUĞU BELİRTİLDİ

Türkiye’de siyah kurt 2014 yılında da görüntülendi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma ve Kontrol Bölümü öğretim görevlisi Yasin İlemin, Batı Anadolu’da denize çok yakın bir mesafede ve çok düşük rakımda fotokapan yöntemiyle siyah kurdu görüntüledi. Orhangazi’de 520 rakımlı Fındıklı Mahallesi’nde yalnız halde bulunan kurdun da, türüne az rastlanan siyah kurt olduğu kaydedildi.

Bursa'da yaralı kurda köylüler sahip çıktı

UYUŞTURUCU İĞNE İLE KAFESE KONAN KURT, BAKIMA ALINDI

İhbar üzerine Orhangazi'ye bağlı 520 rakımlı Fındıklı Mahallesi'ne gelen Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bursa Şube Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Bursa İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yaklaşık iki haftadır köylü tarafından beslenen hasta kurdu iğne ile uyuşturarak kafese koyup, tedavi edilmek üzere Bursa’ya götürdü.

Bursa'da yaralı kurda köylüler sahip çıktı

Bursa'da yaralı kurda köylüler sahip çıktı

Bursa'da yaralı kurda köylüler sahip çıktı

Bursa'da yaralı kurda köylüler sahip çıktı

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