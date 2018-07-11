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Bursa'da yol isteyenler döner bıçağıyla kavga çıkarttı

Bursa'da bir nakliye aracının yolu kapatmasıyla çıkan tartışma, döner bıçaklı kavgaya dönüştü.

İHA | 11.07.2018 - 02:47..
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Mahallede yaklaşık 15 kişi ev taşıyan aileye saldırdı. Mahallelinin karıştığı kavgada döner bıçlarıyla yaralananlar oldu.

Bursa'da yol isteyenler döner bıçağıyla kavga çıkarttı

"BİR KOLTUK KALDI" DEDİ DÖNER BIÇAĞIYLA DARP EDİLDİ

Gece saatlerinde bulunduğu evden başka bir eve taşınmak isteyen Mehmet Kayacan (59) ile Envercan Sevinç (21) isimli şahıslar eşya taşırken içinde 4 kişinin olduğu bir otomobil yol istedi.

Bunun üzerine ev sahibi Kayacan, son bir koltuk kaldığını belirterek biraz beklemelerini istedi. Yol vermediklerini iddia eden saldırgan şahıslar yakınlarını çağırarak Mehmet Kayacan ve Envercan Sevinç’i önce darp ettiler, daha sonra yanlarında bulunan döner bıçağı ile yaraladılar. Mehmet Kayacan boynundan Envercan Sevinç ise kolundan yaralandı.

Bursa'da yol isteyenler döner bıçağıyla kavga çıkarttı

Bursa'da yol isteyenler döner bıçağıyla kavga çıkarttı VİDEO

MAHALLE SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Olayı gören çevredeki vatandaşlar ve yakınları kavgaya dahil olunca mahalle savaş alanına döndü.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahısları Muradiye Devlet Hastanesine kaldırdı.

Oğlunun yaralandığını duyan Envercan Sevinç’in annesi ve Mehmet Kayacan’ın yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri 1 kişiyi gözaltına aldı. Olay ile ilgili tahkikat devam ediyor.

Bursa'da yol isteyenler döner bıçağıyla kavga çıkarttı

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