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Bursa'da yolcu otobüsünde 322 parça tarihi eser bulundu

Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

11.06.2017 - 13:44
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Yapılan ihbarı değerlendiren Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 43 yaşındaki S.B.'nin, Manisa'dan çanta içersinde satmak için Bursa'ya tarihi eser getireceği bilgisine ulaştı.

322 PARÇA TARİHİ ESER

Bursa girişinde S.B.'nin bindiği otobüsü durduran jandarma ekipleri S.B. ile arkadaşı 36 yaşındaki A.B.'nin çantalarında Bizans Dönemi'ne ait 196 bronz sikke, İslam Dönemi'ne ait 114 gümüş sikke ile  Roma ve Rönesans dönemlerine ait 12 yüzük, madalyon ve ok ucu ele geçirildi. Tarihi özelliği bulunan eserler Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI

Olayla ilgili soruşturmaya başlandı. ifadeleri alınan şüpheliler, "tarihi eser kaçakcılığı" suçundan çıkartıldıkları nöbetci mahkemece, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bursa'da yolcu otobüsünde 322 parça tarihi eser bulundu

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