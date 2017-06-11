Bursa'da yolcu otobüsünde 322 parça tarihi eser bulundu

Yapılan ihbarı değerlendiren Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 43 yaşındaki S.B.'nin, Manisa'dan çanta içersinde satmak için Bursa'ya tarihi eser getireceği bilgisine ulaştı.
322 PARÇA TARİHİ ESER
Bursa girişinde S.B.'nin bindiği otobüsü durduran jandarma ekipleri S.B. ile arkadaşı 36 yaşındaki A.B.'nin çantalarında Bizans Dönemi'ne ait 196 bronz sikke, İslam Dönemi'ne ait 114 gümüş sikke ile Roma ve Rönesans dönemlerine ait 12 yüzük, madalyon ve ok ucu ele geçirildi. Tarihi özelliği bulunan eserler Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.
GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI
Olayla ilgili soruşturmaya başlandı. ifadeleri alınan şüpheliler, "tarihi eser kaçakcılığı" suçundan çıkartıldıkları nöbetci mahkemece, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.