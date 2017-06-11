Bursa'da yolcu otobüsünde 322 parça tarihi eser bulundu

Aşırı yağlı olan yemek nasıl kurtarılır

Kosova ile Türkiye arasındaki maç Arnavutluk'ta oynanacağı için Kosovalılar, seçimlerde oy kullanmak yerine maça gitmeyi tercih etti.

Terör örgütü PKK'ya yönelik 10 bin 73 güvenlik personelinin katılımıyla başlatılan dev operasyon devam ediyor.

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Çocuğunuz için verimli bir yaz tatili rehberi

Çocukların tatilde hem eğlenmesi hem de yeni döneme hazırlanması için yapılması gerekenler.