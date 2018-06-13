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Bursa'da yolcu otobüsüne taşlı saldırı

Bursa-Ankara seferi yapan yolcu otobüsüne, otobanda yol kenarındaki yüksek yamaçtan kaya parçası fırlatıldı. Yolcular büyük panik yaşarken, can kaybı ya da yaralanan olmadı.

DHA | 13.06.2018 - 08:31..
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Merkez Osmangazi ilçesi Bursa-Ankara Otobanı, Demirtaş Mevkisi'nde Ankara-Bursa seferi yapan Bülent Aydın idaresindeki 16 KPZ 56 plakalı yolcu otobüsü, otobanda seyir halindeyken, iddiaya göre 2 kişi tarafındanyol kenarındaki yüksek yamaçtan kaya parçası fırlatıldı.

Bursa'da yolcu otobüsüne taşlı saldırı

KAYA PARÇASI MUAVİN KOLTUĞUNA DENK GELDİ

Kaya parçası, 30 yolcunun bulunduğu otobüsün ön camından içeriye girerek muavin koltuğuna saplandı. Muavinin o anda yolculara çay ikramı yapması can kaybını önledi.  Bu sırada 2 şüpheli ormanlık alana kaçarak kayıplara karıştı. Olayın ardından otobüs şoforü Aydın, güçlükle durabildi.

Bursa'da yolcu otobüsüne taşlı saldırı

Büyük panik yaşayan yolcular, firmaya ait başka bir otobüsle Ankara'ya yola çıkarıldı. Ayrıca başka bir otomobilinde ön camına kaya parçası atıldı. Otomobil de büyük zarar gördü.

Bursa'da yolcu otobüsüne taşlı saldırı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan polis ekipleri de geniş güvenlik önlemi aldı. Uzun namlulu polis ekipleri, otobüs çevresinde çalışma yapan ekip arkadaşları için çevre güvenliği aldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'da yolcu otobüsüne taşlı saldırı



Bursa'da yolcu otobüsüne taşlı saldırı



Bursa'da yolcu otobüsüne taşlı saldırı

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