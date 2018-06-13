Bursa'da yolcu otobüsüne taşlı saldırı

10 yılda yoksulluğu en çok azaltan ülke Türkiye

Bensu Soral ve nişanlısı Hakan Baş, Galatasaraylı Semih-Yasemen Kaya çifti ile Ege turunda.

Bilim insanları, "Therepi" adı verilen küçük bir cihazla kalp krizinden kalp yetmezliğine kadarki ilerleyişi durdurmayı ümit ediyor.

Almanya'nın Hannover kentinde her yıl düzenlenen Uluslararası Bilişim Teknolojileri Fuarı CeBIT'te Türkiye bu yıl 12 firma ile temsil ediliyor.

1 Dünyanın yoksulluğu en çok azaltan ülkesi Türkiye Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, dünya bankasının 2017 yılındaki ekonomi raporunu açıkladı. Rapora göre Türkiye, son 10 yılda yoksulluğu en çok azaltan ülke konumunda.

2 CNN Türk'te Şirin Payzın'ın görevine son verildi Ne Oluyor programıyla izleyiciyle buluşan Şirin Payzın'ın kanaldaki görevi son buldu.

3 Kim ile görüşen Trump'tan dostluk vurgusu Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşen Trump, tarihte daha önce de görüldüğü gibi düşmanların bir gün dost olabileceğini söyledi.

4 Sudan'ın sıkıntısı büyük: Altın üretimi arttı 2018'in ilk çeyreğinde 36,5 ton altın üreten Sudan, bir yandan sevinirken bir yandan da artan kaçakçılıkla uğraşıyor.

5 Kandil'de PKK hedefleri tek tek vuruluyor Örgüte yönelik düzenlenen hava harekatlarında "Terminatör" olarak bilinen F-4 2020 uçakları büyük rol oynadı.

6 Gece bekçileri Ankara'da ilk mesaiye başladı Özel Harekat ekipleri tarafından 5 haftalık eğitimden geçirilen gece bekçileri, Ankara'da göreve başladı.