Bursa'da yolda yürürken araba çarptı: 1 ölü

ABD temsilcisi Haley, İran'daki protestolar nedeniyle toplanan BMGK'nde ülkeye müdahale yapılması için provokasyon yaptı. Rusya ve Fransa ise İran'a müdahaleye karşı.

Adana'da bir mahallenin elektriklerinin yaklaşık 40 saat boyunca kesik olması halkı sokağa döktü.

Samsun'da bir mobilya mağazasının deposunda çıkan yangında mobilya ile dolu depo yandı.

Umman ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin karşı karşıya geldiği Körfez Kupası finalinde tribün bariyerleri çöktü. Meydana gelen kazada 40 yaralının olduğu açıklandı.

Avusturya'da 2018'in ilk bebeği olarak 00:47'de dünyaya gelen Türk ailenin 'Asel bebeği', ırkçıların hedefi oldu.

Arnavutköy'de restorandan çıkarken gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdal Beşikçioğlu'nun 2018 yılı dileği İsrail için oldu.

Macron ile görüşmek için Fransa'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurda döndü.

1 BMGK'da ABD'nin İran'a müdahale çığırtkanlığı tutmadı ABD temsilcisi Haley, İran'daki protestolar nedeniyle toplanan BMGK'nde ülkeye müdahale yapılması için provokasyon yaptı. Rusya ve Fransa ise İran'a müdahaleye karşı.

2 Erdoğan: Yine en hızlı büyüyen ekonomi olacağız Paris'te Fransa Sanayici ve İşadamları Derneği'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ekonomisinin bu yılı yüzde 7'nin üzerinde bir büyümeyle kapatacağını vurguladı.

3 Avusturya'da ırkçılar Asel bebeğe nefret kustu Avusturya'da 2018'in ilk bebeği olarak 00:47'de dünyaya gelen Türk ailenin 'Asel bebeği', ırkçıların hedefi oldu.

4 Esad'ın bombalarından kaçtılar su baskınına yakalandılar Esad rejiminin savaş uçaklarından kaçarak İdlib'e göç eden yaklaşık 80 bin sivil, bu kez de doğa şartlarıyla mücadeleye girdi.

5 Türk hackerlar PKK sitelerine saldırdı Türk hackerlar, PKK yanlısı siteleri ve sosyal medya hesaplarını hackledi.

6 Erdal Beşikçioğlu: Allah İsrail'e akıl fikir versin Arnavutköy'de restorandan çıkarken gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdal Beşikçioğlu'nun 2018 yılı dileği İsrail için oldu.