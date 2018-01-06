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Bursa'da yolda yürürken araba çarptı: 1 ölü

39 yaşındaki Murat Kaya, Bursa'da cadde üzerinde yürürken bir otomobilin kendisine çarpması sonucu hayatını kaybetti.

İHA | 06.01.2018 - 04:53..
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde gece geç saatlerde meydana gelen trafik kazasında 39 yaşında Murat Kaya, olay yerinde hayatını kaybetti.

Bursa'da yolda yürürken araba çarptı: 1 ölü

KAZANIN ETKİSİYLE YEŞİLLİK ALANA SAVRULDU

Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Fatih Sultan Mehmet Bulvarında, D.S.K (29) idaresindeki 16 SEU 07 plakalı araç, elinde gazeteler ve çeşitli kitaplar bulunan 39 yaşındaki Murat Kaya'ya çarptı. Kaza esnasında Kaya, cadde üzerinde sol şeritte yürümekteydi.

Çarpmanın sonucu Murat Kaya, yolun ortasında bulunan yeşillik alana savrulurken, elinde tuttuğu gazeteler bir kenara fırladı.

Bursa'da yolda yürürken araba çarptı: 1 ölü

SAĞLIK EKİPLERİ HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRTTİ

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 ve 155 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaptıkları incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri aracın sürücüsü D.S.K’yı gözaltına alırken kaza yerine gelen Olay Yeri İnceleme ve Trafik ekipleri incelemelerde bulundu. Kaza sonucu hayatını kaybeden Kaya’nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken polisler olayla ilgili inceleme başlattı.

Bursa'da yolda yürürken araba çarptı: 1 ölü


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