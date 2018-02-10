Bursa'da zehir tacirlerine baskın

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü zehir tacirlerine göz açtırmıyor.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ekipler merkez Yıldırım ilçesinde 4 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Baskına çok sayıda polis memurunun yanısıra eğitimli Narkotik köpekleri de katıldı. Direnen ev sahiplerinin evlerine kapıları kırarak giren ekipler arama yaptı.

5 GÖZALTI

Baskınlarda uyuşturucu madde satın alma, bulundurma, ve kullanmak suçlarından haklarında kesinleşmiş cezaları bulunan T.C., O.T., ve Ö.E. gözaltınaalındı.

Ekipler, aynı saatlerde aldıkları istihbarat üzerine İstanbul otobanında seyir halinde bulunan bir aracı durdurarak arama yaptı.

ELE GEÇENLER

Araçta yapılan aramada 250 gram uyuşturucu 1 hassas terazi ele geçirildi. Araçta bulunan H.A. ve A.A.’yla birlikte toplam 5 kişiyi gözaltına alan ekipler, şahısları ifadeleri alınmak üzere emniyete götürdü. H.A., A.A., T.C., O.T. ve Ö.E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.















