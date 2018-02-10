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Bursa'da zehir tacirlerine baskın

Bursa polisinin yaptığı uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı.

İHA | 10.02.2018 - 18:05..
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Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü zehir tacirlerine göz açtırmıyor.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ekipler merkez Yıldırım ilçesinde 4 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Baskına çok sayıda polis memurunun yanısıra eğitimli Narkotik köpekleri de katıldı. Direnen ev sahiplerinin evlerine kapıları kırarak giren ekipler arama yaptı.

Bursa'da zehir tacirlerine baskın

5 GÖZALTI

Baskınlarda uyuşturucu madde satın alma, bulundurma, ve kullanmak suçlarından haklarında kesinleşmiş cezaları bulunan T.C., O.T., ve Ö.E. gözaltınaalındı.

Ekipler, aynı saatlerde aldıkları istihbarat üzerine İstanbul otobanında seyir halinde bulunan bir aracı durdurarak arama yaptı.

Bursa'da zehir tacirlerine baskın

ELE GEÇENLER

Araçta yapılan aramada 250 gram uyuşturucu 1 hassas terazi ele geçirildi. Araçta bulunan H.A. ve A.A.’yla birlikte toplam 5 kişiyi gözaltına alan ekipler, şahısları ifadeleri alınmak üzere emniyete götürdü. H.A., A.A., T.C., O.T. ve Ö.E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa'da zehir tacirlerine baskın

Bursa'da zehir tacirlerine baskın

Bursa'da zehir tacirlerine baskın

Bursa'da zehir tacirlerine baskın

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