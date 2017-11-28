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Bursa'da Zekeriya Öz'ün kayınbiraderi tutuklandı

Zekeriye Öz'ün, firar etmeden önce sık sık kayınbiraderi Yavaş'a ait iş yerinde örgütle ilgili görüşmeler yaptığı öğrenildi.

AA | 28.11.2017 - 12:59..
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zek

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, firari eski savcı Öz'ün Bursa'da yaşayan kayınbiraderi Cemal Yavaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, zanlıyı ikametinde gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Ekipler, zanlıya ait adreste arama yaptı. Zekeriye Öz'ün, firar etmeden önce sık sık Yavaş'a ait iş yerinde örgütle ilgili görüşmeler yaptığı öğrenildi. Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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