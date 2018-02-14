taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.495
USD
3,8100
EURO
4,7066
ALTIN
162,78
PETR
62,4700

Bursa'da Zengin çifti soba gazından hayatını kaybetti

Bursa'da yaşayan 63 yaşındaki Ali Zengin ve eşi 62 yaşındaki Firdevs Zengin, soba gazından hayatını kaybetti.

DHA | 14.02.2018 - 01:45..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde meydana gelen olayda, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Firdevs Zengin ve eşi Ali Zengin yaşamını yitirdi.

Bursa'da Zengin çifti soba gazından hayatını kaybetti

CANSIZ BEDENLERLE OĞULLARI KARŞILAŞTI

Anahtar ile içeri giren oğulları, anne ve babasının cansız bedenleri ile karşılaştı. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede Zengin çiftinin, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. Zengin çiftinin cansız bedenleri kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Bursa'da Zengin çifti soba gazından hayatını kaybetti


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Erzurum'da 6 kişi terörden tutuklandı
Erzurum'un Hınıs ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'nin milis yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı.
Kaçak göçmenleri Yunanistan diye Tekirdağ'a götürdüler
Kişi başı 2 bin dolar aldıkları göçmenleri kandıran insan tacirleri, 27 Pakistanlıyı Yunanistan yerine Tekirdağ'da bıraktı.
Mardin'de bir kadın silahlı saldırıda bir kişiyi yaraladı
Mardin'de cep telefonu satan bir iş yerine, kimliği belirlenemeyen kadın tarafından ateş açıldı. Rastgele yapılan silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.
Uyuşturucu kullanan eşinden dayak yiyen kadın yardım bekliyor
Beykoz'da Z.D ile evli 23 yaşındaki Özlem D., şiddet gördüğü eşinden boşanmak istediği için daha fazla şiddet görmeye başladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Martin Schulz istifa etti

Martin Schulz istifa etti

37
ABD PKK'ya yapacağı destek için DEAŞ'ı bahane etti

ABD PKK'ya yapacağı destek için DEAŞ'ı bahane etti

29
Tottenham İtalya'dan mutlu döndü

Tottenham İtalya'dan mutlu döndü

5
Kaçak göçmenleri Yunanistan diye Tekirdağ'a götürdüler

Kaçak göçmenleri Yunanistan diye Tekirdağ'a götürdüler

2
Erzurum'da 6 kişi terörden tutuklandı

Erzurum'da 6 kişi terörden tutuklandı

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM