Bursa'da Zengin çifti soba gazından hayatını kaybetti

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde meydana gelen olayda, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Firdevs Zengin ve eşi Ali Zengin yaşamını yitirdi.

CANSIZ BEDENLERLE OĞULLARI KARŞILAŞTI

Anahtar ile içeri giren oğulları, anne ve babasının cansız bedenleri ile karşılaştı. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede Zengin çiftinin, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. Zengin çiftinin cansız bedenleri kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.



