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Bursa'daki 100. Yıl Camii yenilendi

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde 1976 yılında ibadete açılan Osmangazi Camii yenilenerek yeniden ibadete açıldı.

İHA | 27.07.2018 - 17:32..
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Bursa'da inşa edilen Osmangazi Camii'de bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı ve hizmete sunuldu.

"CAMİMİZ KİREÇ BOYAYDI"

100. Yıl Mahallesi Muhtarı Nasuh Aydın, bir aydan bu yana devam eden çalışmaların tamamlandığını belirterek, “Toplam 60 bin TL’ye yenilenen camimizin 30 bin TL’sini Bursa Büyükşehir Belediyesi karşıladı. Kalan 30 bin TL’yi de mahalle sakinlerimizden topladık. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun.” dedi.

Camide komple bir bakım ve onarım yaptıklarını belirten Aydın, “Camimiz kireç boyaydı. Komple çini ile kapladık. Kubbelere hatlar yazıldı. Elektrik tesisatı komple yenilendi. Boya badana tamamen yenilendi ve alttan ısıtma sistemi döşendi. 1976 yılında kurulan camimiz yeni gibi oldu.” diye konuştu.

Bursa'daki 100. Yıl Camii yenilendi

"MAHALLEMİZE HAYIRLI OLSUN"

Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çalik de, yeni camiler yapmanın yanı sıra mevcut camilerin bakım ve onarımı ile de yakından ilgilendiklerini belirterek, “Osmangazi Camii yeni gibi yeniden bakım ve onarımdan geçti. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Şimdi de size bir müjde vereyim. Yıllardan bu yana istediğiniz dinlenme yeriniz de ihale yapıldı. Yaklaşık 540 bin TL’ye yapılacak olan cami cemaatinin boş zamanlarını değerlendireceği bir yer yapmak için çalışıyoruz. Sene sonuna kadar Allah nasip ederse burada hep birlikte çay içeriz ve açılışını yaparız. Mahallemize hayırlı olsun.” dedi.

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