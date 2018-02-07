Bursa’daki barajlarda doluluk oranı açıklandı

Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü’nden (BUSKİ) alınan bilgiye göre, Bursa’nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı Barajı’nda doluluk oranı yüzde 73.31.

Nilüfer Barajı’nda doluluk oranı yüzde 30.10 olurken, ortalama doluluk oranı yüzde 51.29 olarak tespit edildi.

Toplam su hacminin 34 milyon 110 bin 924 metreküp olduğu öğrenildi.

HAZİRAN'A KADAR YETER, AMA TASARRUF ŞART

Yapılan açıklamada, hiç yağmur ya da kar yağmasa bile haziran ayının ilk haftasına kadar su sıkıntısı çekilmeyeceği belirtilirken, yetkililer suyun yine de tasarruflu kullanılması gerektiği hususunda halkı ikaz etti.