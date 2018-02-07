taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.121
USD
3,7830
EURO
4,6709
ALTIN
161,56
PETR
66,6600

Bursa’daki barajlarda doluluk oranı açıklandı

Hiç yağmur ya da kar yağmasa bile, Bursa'nın haziran ayının ilk haftasına yetecek kadar suyu olduğu belirtildi.

İHA | 07.02.2018 - 14:43..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü’nden (BUSKİ) alınan bilgiye göre, Bursa’nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı Barajı’nda doluluk oranı yüzde 73.31.

Nilüfer Barajı’nda doluluk oranı yüzde 30.10 olurken, ortalama doluluk oranı yüzde 51.29 olarak tespit edildi.

Toplam su hacminin 34 milyon 110 bin 924 metreküp olduğu öğrenildi.

HAZİRAN'A KADAR YETER, AMA TASARRUF ŞART

Yapılan açıklamada, hiç yağmur ya da kar yağmasa bile haziran ayının ilk haftasına kadar su sıkıntısı çekilmeyeceği belirtilirken, yetkililer suyun yine de tasarruflu kullanılması gerektiği hususunda halkı ikaz etti.

Bursa’daki barajlarda doluluk oranı açıklandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Falcon Heavy uzaya fırlatıldı

Falcon Heavy uzaya fırlatıldı

161
Kemal Kılıçdaroğlu Afrin'e girilmesini istemedi

Kemal Kılıçdaroğlu Afrin'e girilmesini istemedi

320
Amerika Duhok'a üs kuracak

Amerika Duhok'a üs kuracak

72
Cübbeli Ahmet'in uzay araştırmalarına eleştirisi

Cübbeli Ahmet'in uzay araştırmalarına eleştirisi

191
Türkiye düşmanı teröristler YPG'de buluştu

Türkiye düşmanı teröristler YPG'de buluştu

70
Türk vatandaşına saldıran PKK'lıya polis dayağı

Türk vatandaşına saldıran PKK'lıya polis dayağı

36
Derya Tuna Yasemin Şefkatli ile poz verirken zorlandı

Derya Tuna Yasemin Şefkatli ile poz verirken zorlandı

22
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM