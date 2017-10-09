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Bursa'daki can alan kazada 2 kişi kaçtı

Bursa'nın Heykel Caddesi'nde farklı şeritlerde olan iki otomobil çarpıştı. Kazada 2 çocuk babası Osman Banbal hayatını kaybetti.

09.10.2017 - 04:59
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Bursa'nın Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, N.D.(27) idaresindeki 16 STR 18 plakalı araç direksiyon hakimiyetini kaybederek, Heykel Caddesi istikametinde seyir halinde olan karşı şeritteki 59 YB 519 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 otomobilde yolun kenarındaki kaldırıma savruldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Bursa'daki can alan kazada 2 kişi kaçtı

HASTANEYE KALDIRILDI ANCAK KURTARILAMADI

59 YB 519 plakalı otomobilin sürücüsü 40 yaşındaki Osman Banbal, ağır yaralı olarak Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Banbal, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bursa'daki can alan kazada 2 kişi kaçtı

ŞOFÖR YAKALANDI ARKADAŞLARI KAÇTI

Banbal'ın otomobiline çarpan diğer sürücü N.D. kazada hafif yaralandı. N.D., olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öte yandan N.D.'nin kullandığı otomobilde bulunan 2 kişi ise kazanın ardından kaçarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri, kazanın ardından kaçan iki kişiyi ararken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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