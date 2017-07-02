Bursa'daki cinayetle ilgili yargılama süreci başladı

Bursa'da inşaat işçisi oğlu Hüseyin Altı'dan haber alamayan annesi Firdevs Atlı, geçen yıl 26 Mart günü savcılığa kayıp başvurusunda bulundu.

Yapılan tüm aramalara rağmen ulaşılamayan Altı'nın, kayıp başvurusunun yapıldığı gün Merkez Osmangazi İlçesi Selimzade Mahallesi'ndeki evlerinin yakınında tek başına yürürken çekilen güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

Bunun üzerine polis, Altı'nın cep telefonu ile en fazla konuştuğu temizlik işçisi Akif Tamtürk'ü gözaltına alındı.

CİNAYETİ ANLATTI

Polisteki sorgusunda cinayeti itiraf eden evli ve 2 çocuk babası Tamtürk şunları anlattı: "Hüseyin'in bekar olduğunu biliyordum. Ona, Üsküp'te tanıdığım çok güzel bir kız olduğunu, kabul etmesi halinde ikisini evlendireceğimi söyledim. Kabul edince kendisinden çeşitli tarihlerde toplam 44 bin lira aldım. Bu paraları eğlence yerleri ve pavyonda harcadım. O gün eşim ve kızımın olmadığı sırada bizim eve geldi. Ben de gerçeği ona açıkça söyledim. Bunun üzerine sinirlenip parasını istedi. Aramızda çıkan kavgada elime geçirdiğim bıçakla öldürdüm. Cesedini banyoya götürüp parçalara böldüm. Sonra poşetlere koyup çöp konteynerlerine ve boş araziye attım."

Polis, öldürüldüğü öne sürülen Hüseyin Altı'nın cesedine ve elbiselerine ulaşamadı.

Adliyeye sevk edilen Akif Tamtürk, Cumhuriyet Savcısı Gizem Özcan Birşen'e verdiği ifadede de suçunu kabul edip, cesedi parçalarken televizyon belgesellerinde olduğu gibi eklem yerlerinden ayırarak poşetlere koyup attığını açıkladı.

MAHKEMEDE İNKAR ETTİ

Bursa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Tamtürk'ün yargılanmasına başlandı.

Çıktığı ilk duruşmada yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen Tamtürk, önceki ifadelerini polis baskısı altında verdiğini iddia etti. Tamtürk, "Ben onu öldürmedim. Zaten kayıtlarda yaşıyor görülüyor. Kendisi beni sadece hatırımı sormak için telefon ile aradı. Ben onu öldürmediğim gibi hiç para da almadım. Beraatimi istiyorum" dedi.

"YALAN SÖYLÜYOR"

Duruşmada müşteki olarak dinlenen Süleyman Altı, Tamtürk'ün para almadığı iddialarının doğru olmadığını belirterek, "Yalan söylüyor. Bir defasında ağabeyim bana 2 bin 500 lira verdi. Ben de bu parayı Osmangazi Metro İstasyonu'nda ona teslim ettim" diye konuştu.

HAKİM SİNİRLENDİ

Bunun üzerine para aldığını kabul eden Akif Tamtürk'e sinirlenen Mahkeme Başkanı Hakim İsmail Yılmaz, "Ben 25 yıldır bu meslekteyim. Zaten bizim de karşımıza hep senin gibi mükemmel ve masum insanlar geliyor" diyerek çıkıştı.

Duruşma eksik evrakların beklenmesi ve tanıkların dinlenmesi için ertelenirken, sanığın tutukluluk halininin devamına karar verildi.