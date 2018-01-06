Bursa'daki deniz uçağı seferleri kaldırıldı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım yatırımları çerçevesinde BURULAŞ tarafından 2013 yılında başlatılan deniz uçağı seferlerinin durdurulmasının nedeninin zarar edilmesi olduğunu söyledi.

10 AYLIK ZARARI 18 MİLYON LİRA

Deniz uçağı seferlerinin hiçbir rantabilitesinin olmadığını belirten Aktaş, "Hava ulaşımını kapattık. Tamamen zarar ediyor. 10 aylık zararı 18 milyon lira. 4 tane deniz uçağımız var. Belirli mevsimlerde belirli şehirlere sefer konuluyordu. 1.2 yolcu ortalamasıyla gitmişiz ve zarar ediyor. Yani bununla alakalı şartlar, konjonktür değişmiş. Sabiha Gökçen burada elimizin altında, 45-50 dakikada varıyoruz.





"YANLIŞTA ISRAR ETMEYE GEREK YOK"

İstanbul'a ulaşım artık çok zor değil. Köprü büyük avantaj oldu. Belki o gün lazımdı ama şimdi lazım değil. Yanlışta ısrar etmeye gerek yok. Niçin zarar edelim?" şeklinde konuştu.