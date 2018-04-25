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Bursa’daki Doğanbey Toplu Konutları yıkılacak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 7 yıl önce inşa edilen ve şehrin görüntüsünü bozan 23 katlı Doğanbey Toplu Konutları için "Allah ömür verirse o konutları yıkacağım" dedi.

İHA | 25.04.2018 - 08:57..
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Bursa’daki Doğanbey Toplu Konutları yıkılacak

Uludağ Üniversitesi Maliye Topluluğu öğrencileri tarafından düzenlenen Maliye Günleri etkinliğine konuşmacı olarak katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Doğanbey TOKİ Konutları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Sunumun sonunda katılımcılardan gelen soruları da cevaplandıran Aktaş, bir vatandaşın Doğanbey TOKİ Konutları’nın geleceği hakkındaki soruya; "Allah ömür verirse o konutları yıkacağım." şeklinde cevap verdi.

"O KONUTLARI YIKACAĞIM"

Göreve geldiği ilk günlerde bu konu hakkında açıklama yaptığını ifade eden Başkan Aktaş; "Allah bana ömür verirse o konutları yıkacağım. Ancak daha önce bu açıklamayı yaptığımda farklı tepkiler geldi. Biraz daha açık söylemek gerekirse, orada oturan vatandaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz. Her şey kanun çerçevesinde olacak. Biz kafamıza göre, canımızın her çektiğini yapamayız. Ancak bu konutlar Bursa’nın siluetini bozuyor. Kentin görüntüsü değişti. Bana göre güzel bir görüntü yok. Dediğim gibi, ben bu sorunu Allah nasip ederse çözeceğim." dedi.

Bursa’daki Doğanbey Toplu Konutları yıkılacak

3 BİN 200 KONUT VAR

Başkan Aktaş, Doğanbey’de 3 bin 200 konutun bulunduğunu alanın yıkılmasıyla ilgili maliyetin 900 milyon lira civarında olacağını daha önce açıklamıştı.

Bursa’daki Doğanbey Toplu Konutları yıkılacak

Aktaş’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Yunuseli Havalimanı’nı kapatmayı düşündüğünü ifade etmesi ve sonrasındaki gelişmeler Doğanbey toplu konutlarının Yunuseli’ne taşınacağı ya da buradan elde edilecek gelirle 23 katlı binaların yıkılmasını gündeme getirmişti.

Bursa’daki Doğanbey Toplu Konutları yıkılacak

Bursa’daki Doğanbey Toplu Konutları yıkılacak

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