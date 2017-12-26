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Bursa’daki falçatalı dehşet kamerada

Bursa’da, bir kadının dedikodu iddiasıyla eşinin eski ortağına falçatayla saldırması güvenlik kameralarına kaydedildi.

İHA | 26.12.2017 - 12:42..
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, emlakçılık yapan kocasının eski ortağı Orhan A.’nın (45) yanına gelen H.C. isimli kadın, dedikodu iddiasıyla çantasındaki falçatayı çıkarıp, saldırdı.

Neye uğradığını şaşıran genç adam, bir anda koltuğa oturdu. Kadın ise adamın üzerine falçatayla yürürken, Orhan A. ayakları ve elleri ile karşı koymaya çalıştı. Bir türlü öfkesi dinmeyen kadına çevredeki vatandaşlar da yaklaşamadı. Daha sonra adamı bırakan kadın, kendiliğinden emlakçıdan çıktı.

Olaylar sırasında kadın "Keserim seni. Keseceğim bunu." derken, adam da polisten yardım istedi.

Bursa’daki falçatalı dehşet kamerada ViDEO

"BENİM BİR GÜNAHIM YOK"

Olayı anlatan Orhan A., "Bayan eski ortağımın eşi. Kocasını bana kötüledi. Bayan arkadaşı için de ev alması konusunda benden yardım istedi. 3 ay arayıp sormadık, ev işi olmadı. Sonra buraya gelmiş. Bağırıp, çağırmış. Bir kaç gün sonra bir daha geldi. Bana hakaretler etmeye başladı. Boğuşmaya başladık. Ben elimi kaldırmadım. Kendisi beni öldürmeye kadar gitti. Boğuşma sırasında falçata kırıldı. Daha sonra kaçtı, gitti. 6 tane dikiş var yüzümde. Dedikodudan dolayı çıktı. Benim bir günahım yok." dedi.

Orhan A.’nın şikayetiyle polis tarafından ifadesi alınan H.Ç. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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