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Bursa'daki heykeller tahrip edildi

Bursa'da, belediyenin kent merkezine estetik katması amacıyla koyduğu 'kemancı kız', 'yaşlı çift' ve 'kitap okuyan kız' heykelleri saldırıya uğradı

DHA | 22.07.2018 - 10:16..
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Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Şube Müdürlüğü, belediyenin heykel atölyesinde üretilen heykelleri, estetik katması amacıyla kent merkezinde caddelere yerleştirdi.

Cumhuriyet Caddesi'ne konulan 3 heykelden 'kemancı kız' heykelindeki keman ve yay, kimliği belirsiz kişilerce çalındı. 'Kitap okuyan kız' heykeline ise zarar verildi. Yine Atatürk Caddesi'ndeki yaşlı çift heykelinde bulunan baston da kırıldı.

Bursa'daki heykeller tahrip edildi

HEYKELLER ONARILACAK

Belediye görevlilerinin yaptığı araştırmada çalınan keman, çöplükte bulundu. Zarar gören keman, heykel atölyesinde tamir edilerek yayı ile birlikte yerine monte edilecek. Yaşlı çift heykeli için de yeni baston yapılacak. Görevliler, daha önce de defalarca zarar verilen kitap okuyan kız heykelini ise kaldırdı.

Bursa'daki heykeller tahrip edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Şubesi yetkilisi, kitap okuyan kız heykeline defalarca zarar verildiğini, kemancı kız heykelinin 2, yaşlı çift heykeline de bir kez tahrip edildiğini belirterek, şöyle konuştu: "Heykellerde zamanla oluşan basit yıpranmaların bakım ve onarımı düzenli yapılıyor. Ancak heykellere kasıtlı olarak verilen zararlar ve parçaların çalınması gibi durumlar bizi sıkıntıya sokuyor. Örneğin çalınan keman çöp konteynerinde bulundu. Hem keman hem de bastonun onarımı sürüyor. Kısa sürede yerlerine takılacak."

Bursa'daki heykeller tahrip edildi

Bursa'daki heykeller tahrip edildi


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