taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.200
USD
4,7068
EURO
5,4924
ALTIN
196,80
PETR
76,1900

Çığ düşünce buzul olan Kara göl

Uludağ zirvesindeki sirk gölleri güzellikleriyle doğaseverleri kendine hayran bırakırken, ürpertici görüntüsüyle dikkat çeken Kara göl görenleri şaşkına uğratıyor.

İHA | 27.05.2018 - 09:56..
  1. Haberler
  2. Seyahat

Türkiye’nin önemli zirvelerinden olan 2 bin 543 metre yükseklikteki Uludağ’da bulunan bir kısmı yazın kuruyan 7 sirk gölü ziyaretçilerini büyülüyor.

Çığ düşünce buzul olan Kara göl

Kara göl, Kilimli göl, Aynalı göl, Buzlu göl ve yazın kuruyan Heybeli gölleri, doğaseverlerin uğrak mekanlarından bir yer oluyor.

Çığ düşünce buzul olan Kara göl

KARA GÖLÜN ŞAŞIRTAN GÖRÜNÜMÜ

Zirvenin altında kalan Kara göl, adına yakışır bir şekilde ürpertici görünümüyle dikkat çekti.

Uludağ’ın zirvesindeki göller bölgesine yapılan yolculukta doğa meraklıları zirveye attıkları her adımın keyfini çıkarırken, Kara gölün çığ ile kaplanmasını ise şaşkınlıkla inceledi.

Çığ düşünce buzul olan Kara göl

Çığ düşünce buzul olan Kara göl

DÜŞEN ÇIĞ NEDENİYLE BUZUL OLDU

Düşen çığ ile birlikte oluşan buzulların üzerinde gezen ULUDAK Başkanı İsmet Şentürk, “Uludağ 12 ay dört mevsim yaşamaya devam ediyoruz. Göller bölgesinde yaptığımız kampta, bu güne kadar görmediğimiz oluşumla karşılaştık. Kara gölün çevresindeki havzadan toprak ve kaya parçalarının kar ile birlikte gölün içini doldurduğunu gördük. Bu buzulun üzerinde gezdik. Bizim için heyecan verici bir durumdu.” dedi.

Çığ düşünce buzul olan Kara göl

Çığ düşünce buzul olan Kara göl

Çığ düşünce buzul olan Kara göl

Çığ düşünce buzul olan Kara göl

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fransa'da Erdoğan düşmanlığı belediye başkanlarına da bulaştı

Fransa'da Erdoğan düşmanlığı belediye başkanlarına da bulaştı

194
Fransa'da Macron karşıtı 250 bin kişi sokağa indi

Fransa'da Macron karşıtı 250 bin kişi sokağa indi

170
Adıyaman'da kırlangıç yuvaları inşaatı durdurdu

Adıyaman'da kırlangıç yuvaları inşaatı durdurdu

41
Muharrem İnce iddialı: İlk turda seçimi bitiririm

Muharrem İnce iddialı: İlk turda seçimi bitiririm

119
Hatay'da şaşırtan bölgesel yağmur

Hatay'da şaşırtan bölgesel yağmur

19
Real Madrid sporda bir ilki gerçekleştirdi

Real Madrid sporda bir ilki gerçekleştirdi

7
Fikret Orman: Allah için oruç tutuyoruz

Fikret Orman: Allah için oruç tutuyoruz

29

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94