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Bursa'daki kazada sürücü araçtan savrularak hayatını kaybetti

Bursa'da kontrolden çıkan hafif ticari araç bir otomobille çarpıştı. Kazada 70 yaşındaki ticari araç sürücüsü Ömer Durmaz hayatını kaybetti.

AA | 28.04.2018 - 04:50..
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştı. Meydana gelen kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Bursa'daki kazada sürücü araçtan savrularak hayatını kaybetti

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Yunuseli Mahallesi Fuat Kuşçuoğlu Caddesi'nden kent merkezine giderken kontrolden çıkan Ömer Durmaz (70) idaresindeki 61 LC 192 plakalı hafif ticari araç, refüjü aşıp karşı şeride geçerek Ertan Demir'in kullandığı 16 ED 156 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yol kenarında bulunan yeşil alana savrulan hafif ticari araçtaki sürücü Ömer Durmaz olay yerinde hayatını kaybetti.

Bursa'daki kazada sürücü araçtan savrularak hayatını kaybetti

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Otomobil sürücüsü Ertan Demir ile araçta bulunan eşi Yasemin ve kızı Zeynep Demir ise yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durmaz'ın cesedi, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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