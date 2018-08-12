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Bursa'daki orman yangını havadan görüntülendi

Mudanya ilçesine bağlı Çağrışan mevkisinde villaların bulunduğu yerleşim yerine yakın bir alanda meydana gelen yangında, yaklaşık 15-20 hektarlık orman küle döndü.

Haber Merkezi | 12.08.2018 - 12:52..
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Bursa'daki orman yangını havadan görüntülendi

Bursa-Mudanya karayolu Çağrışan mevkisindeki çamlık alanda bilinmeyen bir sebeple dün yangın çıktı.

Yangına müdahale için Bursa Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki helikopter ve arazözler bölgeye sevk edildi. Büyükşehir Belediyesine ait çok sayıda itfaiye aracı da bölgeye gönderildi.

Bursa'daki orman yangını havadan görüntülendi

BÜYÜK BİR ALANI SARDI

Bursa-Mudanya karayolunun sağ tarafında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyeyerek yolun sol tarafına da sıçradı.

Bursa'daki orman yangını havadan görüntülendi

15-20 hektarlık alanda etkili olan yangın, 6 helikopter, 1 uçak, 11 dozer, 2 eskontör, 1 kepçe, 15 arazöz, 7 ilk müdahale aracı, 6 ve 12 tonluk 12 su tankeri ile yapılan müdahale sonucu söndürüldü.

Yangın sonrasında karayolun iki yanındaki büyük bir alanda bulunan yeşil örtünün yerini küllere bıraktığı görüldü. Bu üzücü manzara havadan görüntülendi.

Bursa'daki orman yangını havadan görüntülendi

Bursa'daki orman yangını havadan görüntülendi

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