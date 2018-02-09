taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
113.590
USD
3,8281
EURO
4,6838
ALTIN
161,78
PETR
62,6400

Bursa'daki suç makinesini montundan yakalandı

Bursa'da 49 ayrı suçtan sabıka kaydı olan Barış T., İznik polisi tarafından yakalandı. Suçluyu ele veren ise montundaki arma oldu.

İHA | 09.02.2018 - 23:24..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Eşref ve Yeni mahallelerinde bulunan 4 ayrı adreste meydana geldi. Yenişehir’den İznik’e gelen Barış T. sabaha karşı kapıları zorlayarak girdiği 4 iş yerinden hırsızlık yaptı. Güvenlik kamerası hırsızlık anını kaydetti. Sabah durumu fark eden iş yeri sahipleri polise gitti. Polis, 35 iş yerinin güvenlik kameralarını inceledi. Tanınmamak için yüzünü gizlediği görülen zanlıyı bir ayrıntı ele verdi.

MONTUNDAKİ ARMA YAKALATTI

Polis, daha önce işlenen hırsızlık olaylarından da yola çıkarak, güvenlik kameralarındaki görüntüleri eşleştirdi. Aynı armanın olduğu montlu zanlının Barış T. olduğu anlaşıldı. Ekipler, adresini tespit ettiği zanlının Yenişehir ilçesindeki ikametgahına bu akşam baskın yaptı. Evinde kıskıvrak ele geçirilen Barış T. İznik İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Zanlı kendisini görüntülemeye çalışan basın mensubuna saldırdı. Barış T’nin hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından 49 kaydı olduğu öğrenildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM