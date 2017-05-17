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Bursa'daki tecavüzcü prezervatiflerden bulundu

Mustafakemalpaşa'da sosyal medyadan tanıştığı 13 yaşındaki kıza tecavüz eden 20 yaşındaki genç, prezevatiflerini apartman boşluğuna attı.

17.05.2017 - 09:37
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Mustafakemalpaşa'da oturan 13 yaşındaki S.T., geçen yıl sosyal paylaşım sitesinden işsiz olan 20 yaşındaki Koray Baştar ile tanıştı. Genç kız arkadaş olduğu Koray Baştar ile kendilerine ait evlerinin boş olan üst katında buluştu.

3 KEZ TECAVÜZ ETTİ

İddiaya göre Koray Baştar kız çocuğuna üç kez tecavüz etti. Olay, S.T.'nin polise "Koray bana tecavüz etti. Kullandığı 3 prezervatifi ise apartmanın boşluğuna attı. Ayrıca bu olaydan bir yıl önce de, yine sosyal paylaşım sitesinden tanıştığım Burak A. içtiğim kolaya ilaç atıp beni uyuttuktan sona sahip oldu" demesi üzerine  ortaya çıktı.

POLİS, BULDUĞU PREZERVATİFLERİ İNCELEDİ

Önce  Koray Baştar'ı  yakalayan polis, daha sonra apartman boşluğuna atılan 3 prezervatifi bulup incelemeye gönderdi. Polis daha sonra Burak A.yı da gözaltına aldı. Mahkemeye çıkartılan şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Savcılık soruşturması sonunda her iki sanık hakkında Bursa 6’ncı ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından dava açıldı.

KENDİ İSTEĞİYLE İLİŞKİYE GİRDİĞİNİ SÖYLEDİ

Burak A.'nın, arkadaş olduğu S.T.'ye tecavüz etmediğini söylediği duruşmada Koray Baştar ise  kendisine yaşının 17 olduğunu söyleyen S.T. ile isteği ile ilişkiye girdiğini iddia edin tecavüz suçlamasını reddetti. Mahkeme heyeti, yapılan incelemede bulunan prezervatiflerde Koray Baştar ile S.T.'ye ait bulgulara ulaşılınca, Baştar'ın tutuklanmasına arar verdi.

Bursa'daki tecavüzcü prezervatiflerden bulundu

19 YIL 9 AY 15 GÜN HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Sanıkların yargılanmasına devam edildi. Karar aşamasına gelen duruşmada mahkeme heyeti Burak A.'nın beraatine karar verirken, suçunu sabit görödüğü Koray Baştar'ı ise 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma'suçlarından toplam 19 yıl 9 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Bursa'daki tecavüzcü prezervatiflerden bulundu

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