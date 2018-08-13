Bursa'daki yangının sebebi açıklandı

Bursa-Mudanya karayolu Çağrışan mevkisindeki çamlık alanda bilinmeyen bir sebeple önceki gün yangın çıktı.
Yangına müdahale için Bursa Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki helikopter ve arazözler bölgeye sevk edildi. Büyükşehir Belediyesine ait çok sayıda itfaiye aracı da bölgeye gönderildi.
BÜYÜK BİR ALANI SARDI
Bursa-Mudanya karayolunun sağ tarafında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyeyerek yolun sol tarafına da sıçradı.
HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Yangın sonrasında karayolun iki yanındaki büyük bir alanda bulunan yeşil örtünün yerini küllere bıraktığı görüldü. Bu üzücü manzara havadan görüntülendi.
Bursa'daki orman yangını havadan görüntülendi VİDEO
"İZMARİT YÜZÜNDEN ÇIKTIĞINI TAHMİN EDİYORUZ"
Yangınla ilgili Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, "Yangının sigara izmaritinden çıktığını tahmin ediyoruz" dedi.