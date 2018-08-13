Bursa'daki yangının sebebi açıklandı

CHP Parti Meclisi Üyesi Haluk Pekşen, Türk Lirası’nın ABD Doları karşısında değer kaybı yaşamasıyla ilgili "Bu ağır ve ahlaksız bir saldırıdır." dedi.

Şenol Güneş: Beni dövseler de Beşiktaş'tan gitmeyeceğim

Çin'in Başkenti Pekin'de dağlık bölgede toprak kayması meydana geldi. Kameralara kaydedilen toprak kayması sırasında en az 30 bin metreküp toprak heyelana uğradı

Son olarak '8.Gün' dizisiyle ekranlara gelen Burcu Biricik ile eşi Emre Yetkin Uzak Doğu seyahatine çıktı.

Gülben Ergen ve Burak Törer çifti önceki gün Gündoğan’da bir otelin iskelesinde görüntülendi.

Asena, üç yıllık sevgilisi Hasan Dere ile geçtiğimiz yıl dünyaevine girmişti.

Eğriboz Yarımadası’nda (Eyvia) yangın çıktı. Yangın nedeniyle iki köy boşaltıldı. Yangının dumanı ise Atina semalarına ulaşı.

1 BDDK'dan dolar/TL açıklaması Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, swap işlemlerine sınırlama getirdi.

2 Döviz kuru konusunda yalan haber yapanlar için inceleme MASAK, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı ekonomik savaşta kasıtlı olarak felaket tellallığı yapan kişi ve kuruluşlar hakkında inceleme başlattı.

3 Rıdvan Dilmen'den iş adamlarına yatırım çağrısı Trump'ın ekonomik savaşı hakkında konuşan ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, "Bu bir savaş. Herkes parasıyla ülkesinde yatırım yapmalı" dedi.

4 Almanya: ABD Türkiye kararında haksız Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, ABD'nin Türkiye ve Çin'e karşı aldığı ek gümrük vergi uygulamasına tepki gösterdi.

5 Merkez Bankası likidite yönetimine ilişkin tedbirleri açıkladı Merkez Bankası, döviz kurlarındaki hareketlilikle ilgili bir açıklama yaptı. Oldukça kapsamlı açıklamada, alınan kararlara yer verildi.

6 Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık adımı Merkez Bankası bir açıklama daha yaparak, piyasalara 10 milyar Türk lirası ve 6 milyar dolar kaynak sağladığını duyurdu.