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Bursa'dan Afrin'e giden 22 kahraman döndü

ABD'nin eğitip silahlandırdığı PKK'nın Suriye uzantısı YPG'yi Afrin'den temizleyen kahramanlar yurda dönmeye devam ediyor. Aylar önce Bursa'dan giden PÖH timi ailesine kavuştu.

AA | 11.05.2018 - 03:24..
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Bursa'dan Afrin'e giden 22 kahraman döndü

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Bursa Emniyeti'ne bağlı Polis Özel Harekat ekibi, Türkiye'ye döndü. Kahraman Mehmetçik'i aileleri gözyaşları içinde karşıladı.

Bursa'dan Afrin'e giden 22 kahraman döndü

22 POLİS 68 GÜN SONRA DÖNDÜ

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de başarıyla görev yaptıktan sonra geri dönen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Polis Özel Harekat ekibi, kesilen kurban, dualar ve sevinç gözyaşları ile karşılandı.

Afrin'deki görevlerini başarıyla yerine getiren 22 Özel Harekat polisi, 68 gün sonra evlerine döndü.

Konvoy eşliğinde Özel Harekat Şubesi'ne gelen ekibi, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, İl Jandarma Komutanı Ahmet Hacıoğlu, Emniyet Müdür Yardımcıları ve yakınları karşıladı.

Bursa'dan Afrin'e giden 22 kahraman döndü VİDEO

Bursa'dan Afrin'e giden 22 kahraman döndü

DAKİKALARCA SARILDILAR

Yakınlarına sarılarak hasret gideren ekip için dualar eşliğinde kurban kesildi.

Bursa Valisi İzzettin Küçük, operasyonda şehit olanları rahmet ve minnetle andıklarını dile getirdi.

Bursa'dan Afrin'e giden 22 kahraman döndü

"BUGÜN O GÜN"

Küçük, görev yapan ekibin sağladığı başarıdan dolayı gurur duyduklarını belirterek, "22 Şubat'ta sizleri buradan uğurladık. Çok kısa bir sürede, düşman güçlerinin, teröristlerin ülkemize kurmak istediği tuzağı paramparça ettiniz, yok ettiniz ve evinize sağ salim döndünüz. Allah'a hamdolsun. Sizlerle, aileniz, biz ve ülkemiz gurur duyuyor. Kısa bir zamanda onlara o bölgeyi dar ettiniz. Sizin isimleriniz, bundan sonra taşıdığınız en büyük emanet olacak. Çocuklarınıza, o pak isminiz en büyük mirasınız olacaktır. Aileleriniz, kulaklarında bir haber, ufuklarda bir geliş bekliyordu, bugün o gün." diye konuştu.

Bursa'dan Afrin'e giden 22 kahraman döndü

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