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Bursa'nın gözde Leylek Festivali büyük ilgi gördü

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki festivale katılanlar, gözlem kulesi ve göle açıldıkları kayıklardan, evlerin çatıları ile elektrik direklerine yuva yapan leylekleri izledi.

AA | 02.07.2018 - 10:06..
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Avrupa Leylek Köyleri Birliğine üye olan ve Leylek köyü olarak da bilinen kırsal Eskikarağaç Mahallesi'ndeki festival, halk oyunları gösterileriyle izleyenlerin beğenisini topladı.

Konserler, bisiklet ve tekne turları, yarışmalar ve sihirbaz gösterilerinin düzenleneceği festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Festivale katılanlar, gözlem kulesi ve göle açıldıkları kayıklardan, evlerin çatıları ile elektrik direklerine yuva yapan leylekleri gözlemleme olanağı buldu.

Bursa'nın gözde Leylek Festivali büyük ilgi gördü


SONA ERDİ

30 Temmuz'da başlayıp, dün sona eren estival boyunca açık olacak köylü pazarında mahalle sakinlerinin hazırladığı ev yapımı tarhana, ekmek, salça, turşu, reçel ve benzeri ürünler de satışa sunuldu.

Bursa'nın gözde Leylek Festivali büyük ilgi gördü


 


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