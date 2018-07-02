Bursa'nın gözde Leylek Festivali büyük ilgi gördü

Avrupa Leylek Köyleri Birliğine üye olan ve Leylek köyü olarak da bilinen kırsal Eskikarağaç Mahallesi'ndeki festival, halk oyunları gösterileriyle izleyenlerin beğenisini topladı.

Konserler, bisiklet ve tekne turları, yarışmalar ve sihirbaz gösterilerinin düzenleneceği festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Festivale katılanlar, gözlem kulesi ve göle açıldıkları kayıklardan, evlerin çatıları ile elektrik direklerine yuva yapan leylekleri gözlemleme olanağı buldu.





SONA ERDİ

30 Temmuz'da başlayıp, dün sona eren estival boyunca açık olacak köylü pazarında mahalle sakinlerinin hazırladığı ev yapımı tarhana, ekmek, salça, turşu, reçel ve benzeri ürünler de satışa sunuldu.







