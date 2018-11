Ulucami ve Kapalı Çarşı’nın bulunduğu tarihi Hanlar bölgesinde doğum yapan anne köpek ve 7 yavrusuna çarşı esnafı bakıyor.

KULÜBE YAPTIRILDI

2 ay önce bir köpeğin dükkanların önüne gelip oturduğunu, kendisine verilen yiyeceğin bir kısmını yedikten sonra geri kalanını ağzında bir yere götürdüğünü fark eden çarşı esnafı köpeği takibe aldı. Köpeğin çarşı içerisinde uzun süre yürüdükten sonra Ulucami yakınlarındaki kuytu bir yere girdiğini belirleyen esnaf, köpeğin 7 yavrusunun olduğunu görünce kolları sıvayıp el birliğiyle sevimli aile için bir kulübe yaptırdı.

Bursa'nın maskotu anne köpek ViDEO

YEMEĞİ ALANA KADAR BEKLİYOR

Köpek ve yavrularının kulübeye taşınmasının ardından anne köpek her gün düzenli olarak yaptığı yemek yolculuğundan yine vazgeçmedi. Sabah havanın aydınlanması ve iş yerlerinin açılmasıyla birlikte kulübeden çıkan anne köpek, tek tek dolaştığı dükkanlardan topladığı yemekleri bu kez de kulübeye getirmeye başladı. Bir anda tüm çarşı esnafının gönlünü kazanan anne köpek, esnafın maskotu haline geldi. Her gün düzenli esnafı ziyaret eden ve dükkanlarda müşteri olduğu zaman bekleyen anne köpek, yemeğini alınca oradan ayrılıyor. Yavruları için kapı kapı gezen köpeği esnaf ise geldiğinde boş çevirmiyor.

"ESNAFLARI GEZİP YEMEK TOPLUYOR"

Çarşı esnafından Enver Koç, “Bu anne köpek her yıl yavruladığı zamanlarda çarşıdaki esnafları kapı kapı ziyaret ederek yiyecek bir şeyler istiyor. Bizde her gün ona yemek veriyoruz. İlk zamanlarda her gün günde iki defa geliyordu. Bizde gelişinde yemek veriyorduk. Baktık ki verdiğimiz yemekleri bir yerlere taşıyor. Takip ettik, yavrularının olduğunu gördük. Yavrularını beslemek için çarşı esnafını kapı kapı gezip yemek topluyor. Bizde ona ve yavrularına sahip çıkıyoruz” dedi.

Bir başka esnaf ise, “Köpeğimizin ismi Karabaş. Her gün bizi ziyaret eder, biz de ona yemeğini verip karnını doyuyoruz. O artık çarşımızın bir üyesi”şeklinde konuştu.