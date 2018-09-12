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Bursa'nın meşhur lezzet durağı: Tarihi Kayhan Çarşısı

Sokaklarından köfte ve tereyağ kokuları yükselen, meşhur Bursa döner kebabının da ilk kaynağı Tarihi Kayhan Çarşısı, damağı şenlendiren lezzetleriyle her gün yüzlerce kişiyi ağırlıyor.

AA | 12.09.2018 - 11:59..
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Osmanlı'dan günümüze 600 yıllık geçmişiyle Bursa'nın en önemli çarşılarından biri olan Tarihi Kayhan Çarşısı, kentin simge lezzetlerinden pideli köftenin merkezi olarak yerli ve yabancı turistin lezzet durağı haline geldi.

Bursa'nın döner kebabı  ismiyle ünü önce ülkeye daha sonra ise dünyaya yayılan bu önemli lezzeti de Kayhan Çarşısı'nda doğdu ve çarşı, bu lezzetin onlarca maharetli ustalarını da burada yetiştirdi.

Bursa'nın meşhur lezzet durağı: Tarihi Kayhan Çarşısı


GÖRÜLMEYE DEĞER BÖLGE

Çarşı, yeme-içme sektörünün yanı sıra kentteki önemli sanayicilerin atölyeden gelişerek büyük yatırımlara imza attığı bir basamak görevi de gördü.

Demirci ve bıçakçılarıyla da bilinen, Osmanlı ordusuna yüzyıllarca kılıç imal eden esnafın da bulunduğu çarşı, günümüzde de bıçak ustalarına ev sahipliği yapıyor.

Bugün pideli köfte dükkanlarının çoğunlukta olduğu çarşı, tarihi mirası ve damağı şenlendiren lezzetleriyle Bursa'da görülmeye değer bölgelerin başında geliyor.

Bursa'nın meşhur lezzet durağı: Tarihi Kayhan Çarşısı

ZİYARETÇİ İLGİSİ

Tarihi Kayhan Çarşısı'nda pideli köfte dükkanı işleten 59 yaşındaki Mahir Sünneli, yaptığı açıklamada, 600 yıllık çarşının kendine has mistik bir havası olduğunu, bu yönüyle çarşının ziyaretçileri kendisine çektiğini söyledi.

Bursa'nın meşhur lezzet durağı: Tarihi Kayhan Çarşısı


GASTRONOMİ ÇARŞISI

Kayhan Sünneli, çocukluğunda çarşıda 1500 kalem ürün satıldığını hatırlatarak, "Burası özellikle köylülerin alışveriş yaptığı bir yerdi. Balta, bıçak, hayvan semeri, yular gibi ürünler bu çarşıda satılırdı. İnsanlar bu çarşıya geldiklerinde bütün eksiklerini tamamlayarak geri dönerlerdi. Erzak ve temel ev ihtiyaçlarını insanlar buradan alırdı. Tabiri caizse burası 1990'lı yılların alışveriş merkezi gibiydi. Şimdi ise burası gastronomi çarşısı halini aldı." diye konuştu.

Bursa'nın meşhur lezzet durağı: Tarihi Kayhan Çarşısı


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