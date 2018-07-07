taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.734
USD
4,5739
EURO
5,3732
ALTIN
184,64
PETR
77,1300

Bursa’nın sakallı maymunu yavruladı

Bursa Hayvanat Bahçesi’nde yaşayan bir çift imparator tamarin (sakallı maymun) doğum yaptı.

İHA | 07.07.2018 - 09:14..
  1. Haberler
  2. İç Haber

206 bin metrekare alana kurulu, 11 gölet 2 bin ağaç, 50 bin çalı, 150 bin yer örtüsü bitkisi, bulunan Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde 2016 yılından beri yaşayan imparator tamarin (sakallı maymun) doğum yaptı.

Zürih Hayvanat Bahçesi’nden gelen dişi tamarin ile Roma Hayvanat Bahçesi’nden getirilen erkeğin bir adet yavrusu doğdu.

Bursa’nın sakallı maymunu yavruladı

ANNESİNİN SIRTINDAN İNMİYOR

140 gün sağlıklı bir gebelik dönemi geçiren anne tamarinin yavrusu sırtından hiç inmiyor. Anne, babasının sırtından ve kucağından inmeyen sevimli yavru neşesi ile dikkat çekiyor.

Bursa’nın sakallı maymunu yavruladı

Bursa’nın sakallı maymunu yavruladı

Bursa’nın sakallı maymunu yavruladı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yeni KHK yayınlandı

Yeni KHK yayınlandı

46
CHP'lilerin 'Muharrem İnce'ye fısıldayan adam' efsanesi

CHP'lilerin 'Muharrem İnce'ye fısıldayan adam' efsanesi

19
Rusya’dan ABD'nin gümrük vergi artışına misilleme

Rusya’dan ABD'nin gümrük vergi artışına misilleme

13
Hamam böceğine elektrik veren heykeltraş tutuklandı

Hamam böceğine elektrik veren heykeltraş tutuklandı

34
Köpeğe çarpmamaya çalışırken kaza yaptı

Köpeğe çarpmamaya çalışırken kaza yaptı

55
İTÜ İngiltere'de Tulpar ile birinci oldu

İTÜ İngiltere'de Tulpar ile birinci oldu

34
İrem Derici hayranları ağaçlara çıktı

İrem Derici hayranları ağaçlara çıktı

35
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM