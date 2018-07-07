Bursa’nın sakallı maymunu yavruladı

206 bin metrekare alana kurulu, 11 gölet 2 bin ağaç, 50 bin çalı, 150 bin yer örtüsü bitkisi, bulunan Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde 2016 yılından beri yaşayan imparator tamarin (sakallı maymun) doğum yaptı.

Zürih Hayvanat Bahçesi’nden gelen dişi tamarin ile Roma Hayvanat Bahçesi’nden getirilen erkeğin bir adet yavrusu doğdu.

ANNESİNİN SIRTINDAN İNMİYOR

140 gün sağlıklı bir gebelik dönemi geçiren anne tamarinin yavrusu sırtından hiç inmiyor. Anne, babasının sırtından ve kucağından inmeyen sevimli yavru neşesi ile dikkat çekiyor.