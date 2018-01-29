Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan yaklaşık 100 metre ileride bulunan 2 Türk bayrağı, direkleri sökülerek iş makinalarına yüklendi.

Kilis İl Özel İdaresine bağlı kamyon ve iş makinalarına yüklenen direkler, daha sonra çok sayıda askeri zırhlı araçlar ile birlikte Öncüpınar Gümrük Kapısı’ndan geçilerek Suriye’nin Azez kenti sınırlarında yer alan Burseya Dağı’na götürüldü.

BURSEYA DAĞI TAMAMEN TEMİZLENMİŞTİ

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan da konvoyla birlikte geniş güvenlik önlemleri altında Suriye topraklarına geçerek Burseya Dağı’na gitti.

Dün TSK ve ÖSO’nun operasyonu ile stratejik bir öneme sahip olan Burseya Dağı, havadan ve karadan yoğun bombardıman altına alınmış ve bölge terör örgütlerinden arındırılmıştı.

Burseya Dağı’na Türk bayrakları götürülüyor VİDEO