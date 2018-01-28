Burseya'da teröristler ele geçirildi

Zeytin Dalı Harekatı büyük bir başarıyla sürdürülüyor. TSK, olumsuz hava koşulları nedeniyle yavaşlattığı operasyonlarını, havanın düzelmesiyle yeniden hızlandırdı. Burseya Dağı'nı teröristlerden komple arındıran ÖSO ve TSK askerleri, bölgede sağ kalan askerleri de teslim aldı.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİLER

Bölgede yaşanan yoğun ve şiddetli çatışmalar sonucunda tank ve top atışlarıyla birlikte hava operasyonları da teröristleri durduru.

Dağdan kaçmaya çalışan PYD/PKK mensupları operasyonlar neticesinde etkisiz hale getirilirken, yürütülen kapsamlı süpürme çalışmalarında sadece Burseya'da onlarca teröristin öldürüldüğü açıklandı.

Burseya Dağı'na Türk Bayrağı dikildi ViDEO

GÖZ YAŞLARI İÇİNDE TESLİM OLDULAR

Teröristler dört bir yandan gerçekleştirilen operasyonlar karşısında çaresiz kaldı. Kaçmak için de geç kalan teröristler, canlarını kurtarabilmek için korkuyla TSK ve ÖSO askerlerine teslim oldular.

Canlarına bir zarar gelmesinden endişe eden teröristlere, adil davranılacağı yönünde söz verildi, teslim oldular. Teröristler teslim olma anlarında göz yaşları içinde ağladılar.

Onlarca teröristi sağ olarak ele geçiren askerler, PYD/PKK'lıları teslim aldılar.