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Burslu öğrenciler yararına sergi: "Ustam ve Ben"

"Ustam ve Ben" adlı resim sergisi, burslu öğrenciler için 17-25 Ocak tarihleri arasında sanatseverlerle buluşuyor.

Haber Merkezi | 15.01.2018 - 13:52..
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sergi

İranlı ünlü ressam Javad Soleimanpour ve atölyesinde yetişen öğrencisi Lütfiye Batum ile birlikte açacağı ikinci resimsergisi 17-25 Ocak tarihleri arasında TİEM- Türk ve İslâm Eserleri Müzesi'nde, TÜRKKAD İstanbul Şubesi bursiyerleri yararına gerçekleştirilecek.

Tuti Kitap'ın da destek verdiği serginin, açılış töreni TÜRKKAD İstanbul Şubesi Başkanı Cemâlnur Sargut tarafından 20 Ocak Cumartesi saat 14.00'de yapılacak olan sergide iki sanatçının toplam 106 adet eseri sanatseverlerin ilgisine sunulacak. Ağırlıklı olarak pastel boya tekniği ile çalışılan eserlerin yanında yağlı boya tablolar da yer alacak.

Burslu öğrenciler yararına sergi:

Bir usta bir çırak

İlk defa "Bir Usta Bir Çırak” başlığıyla iki sanatçının eserlerinin sergilendiği sergi 2012 yılında düzenlenmiş olup o tarihte toplumumuzun geleceğine ışık tutan öğrencilerin eğitimine katkıda bulunmak isteyen sanatseverler tarafından tüm eserler bir günde satın alınmıştı.

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