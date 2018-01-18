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Burun ahtapotu nedir

Burun etinin büyümesiyle ilgili bir rahatsızlık olan burun ahtapotu rahatsızlığı, kolaylıkla tedavi edilmektedir.

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Sıklıkla görülen burun etinin büyümesi kaynaklı burun içi sorunlarından biri olan burun ahtapotu rahatsızlığı, tehlikeli bir hastalık değildir. Ancak, nefes alıp verme konusunda kişiye sorun yarattığı için tedavi edilmesi gerekir.

Rahatsızlığın belirtilerinden en önemlisi nefes alıp vermede zorluk yaşanmasıdır. Bu belirti dışında burun dışının yüzeyinin hafif şişmesi, iç ve dış yüzeyde kızarıklık, ağrı, acı ve kaşıntı gibi belirtilerde görülmektedir.

Bu rahatsızlığın nedeni genellikle,  sık olarak soğuk alğınlığına ve saman nezlesine yakalanmak olarak bilinmektedir.

Orta ve ileri yaşlardaki kişilerde sıklıkla görülür. Kısa süreli ve basit bir tedaviyle ortadan kalkan burun ahtapotu rahatsızlığı nadiren tekrar oluşabilmektedir. Özel bir cihaz ile yapılan cerrahi operasyonla burun içerisindeki fazla et veya et parçacıkları rahatsızlığın derecesine göre 1 ya da  2 seans ile alınarak hasta tekrar eski sağlığına dönebilir.

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