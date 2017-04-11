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Burun ameliyatını canlı yayınla 3 boyutlu izlediler

Türkiye'de yapılan 3 boyutlu burun ameliyatı ilk kez canlı yayınla, interaktif bir biçimde izleyicilerin de katılımıyla gerçekleştirildi.

11.04.2017 - 11:22
  1. Haberler
  2. Sağlık

Türkiye'de yapılan 3 boyutlu burun ameliyatı ilk kez canlı yayınla, interaktif bir biçimde izleyicilerin de katılımıyla gerçekleştirildi. 150 kişinin katıldığı toplantıda izleyiciler 3 boyutlu gözlükler ile kulak burun boğaz uzmanı Dr. Süreyya Şeneldir tarafından gerçekleştirilen ameliyatı izlediler, sorular yönelttiler.

Burun ameliyatını canlı yayınla 3 boyutlu izlediler

PEK ÇOK ÜLKEDEN DOKTORLAR KATILDI

Bu yıl 12'incisi gerçekleştirilen ve ameliyatın yapıldığı "Burun Okulu" adı verilen toplantıya Avrupa, Ortadoğu ülkeleri, Azerbaycan ve tüm Türkiye'den doktorlar katıldı. Dr. Süreyya Şeneldir, katılımcıların 3 boyutlu canlı bağlantı sayesinde yüzlerce insanın ameliyatı canlı olarak izleyebildiğini söyledi.

Burun ameliyatını canlı yayınla 3 boyutlu izlediler

"BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Dr. Şeneldir şunları söyledi: "3 saatlik ameliyat boyunca meslektaşlarımız başka bir salonda 3 boyutlu olarak ameliyatı izlediler. Derinlik hissini de gösterdiği için dokulardaki derinlik hissini, yaptığımız manevraları daha iyi gözlemleyebildiler. Bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğu içindeyiz."

Burun ameliyatını canlı yayınla 3 boyutlu izlediler

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